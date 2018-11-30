البريقة لتسويق النفط تدعو المواطنين لعدم الازدحام أمام محطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 10:56 صباحا
شاحنات وقود. (لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي - بني وليد)

جددت شركة البريقة لتسويق النفط دعوتها للمواطنين بعدم الازدحام أمام محطات الوقود، مؤكدة أن البنزين متوفر بجميع مستودعات الشركة، وأن عملية التزويدات طبيعية  وتسير بشكل اعتيادي، وإلى كافة المناطق.

وأعلنت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، دخول الناقلة أنوار ليبيا لميناء طرابلس البحري وعلى متنها حمولة تقدر بحوالي 32 مليون لتر من وقود البنزين وشرعت في تفريغ حمولتها بالتوزيع المباشر على شركات التوزيع.

وأشارت الشركة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي له أثر على الازدحام، لكن التزويدات طبيعية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الاستماع للإشاعات، والتحلي بروح المسؤولية اتجاه الوطن والمساهمة معها في استتباب الاستقرار لأجل بناء ليبيا.

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