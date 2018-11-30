تضاعف الصادرات النفطية الليبية إلى الصين خلال 2018

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا وانغ تشيمين. (صورة من مؤسسة النفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن قيمة صادرات البلاد من الخام إلى الصين تجاوزت 3.5 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، لترتفع إلى أكثر من مثليها مقارنة مع مستواها في 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله خلال اجتماع مع القائم بالأعمال بالسفارة الصينية في ليبيا: «نحن فخورون جدا بالعلاقات الوطيدة والمتنامية التي تجمعنا بجمهورية الصين الشعبية، كما أننا نتطلع إلى مزيد تعزيزها وتوسيعها، وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين قطاعي النفط في كل من ليبيا والصين».

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال الصيني «بمساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في النهوض بالاقتصاد الليبي بشكل فعّال ومستمرّ»، مؤكّدا على «ضرورة السماح للمؤسسة بمواصلة أعمالها دون أية عوائق».

وشجّع صنع الله شركات النفط الصينية على العودة إلى ليبيا، معربا عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية الصين على دعمها المتواصل للمؤسسة، ما يعزّز من استقرار ليبيا ويساهم في ازدهار اقتصادها.

وكانت قيمة صادرات الخام الليبية إلى الصين قد بلغت 1.7 مليار دولار في 2017.