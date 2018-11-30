«جريدة الوسط»: تعديلات «النواب» هل تخرجه من حالة المراوحة السياسية؟

مجلس النواب الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مجلس النواب التعديلين العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري، في محاولة الخروج من حالة الركود والمراوحة السياسية التي سيطرت على أدائه في الفترة الأخيرة، ما جعله عرضة لانتقادات عديدة كان آخرها وأكثرها حدة، تلك التي جاءت على لسان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وهي خطوة يأمل إزاءها الليبيون أن تؤسس لمرحلة توافق وإنهاء الانقسام، بينما اعتبرها آخرون حلاً ورقياً يتجاوز عقدة الفشل التي استقبلها المجلس خلال الفترة الماضية حين حمّله المبعوث الأممي المسؤولية في تأخر إقرار الدستور والإطار الدستوري للانتخابات المقررة.

مجلس النواب بهذه الخطوة يكون قد كتب عنواناً لمرحلة جديدة ربما تؤدي إلى رسم معالم التوافق، كما يمكن أن تكون سبيلاً لخلق مزيد الأجسام السياسية، التي تزيد تعقيد الأزمة، لاسيما التعديل الحادي عشر المتعلق بالسلطة التنفيذية.

واشتمل التعديل العاشر على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى تعديل الفقرة «12» من المادة «30» في الإعلان الدستوري، والثانية شروط تمرير مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.

وتتكون الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا من طرابلس، ويشمل سرت ومصراتة وطرابلس والزاوية، والثاني برقة ويشمل البطنان والجبل الأخضر وبنغازي الكبرى وأجدابيا، والثالث فزان ويشمل أوباري وسبها وغدامس، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز استفتاء على حدة، حسب نتائجها.

هجوم «داعش» على تازربو رسالة تهديد جديدة خطيرة من التنظيم إلى الجنوب

وينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت له بـ«نعم» أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن «50%+1» من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.

واشترط القانون لإقرار الدستور موافقة ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في كل دائرة على حدة يوم الاستفتاء، على أن تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.

وعلى صعيد آخر، أعاد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، تنظيم «داعش» إلى الواجهة من جديد، من خلال عملية هي الأكثر خطورة خلال الأشهر الأخيرة، خلفت 8 قتلى من المدنيين وعناصر الشرطة، وإصابة 11 آخرين فضلاً عن خطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

بهذه الخطوة يكون «النواب» قد كتب عنواناً لمرحلة جديدة ربما تؤدي إلى رسم معالم التوافق

وفي أعقاب الهجوم أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الحادثة، لافتًا إلى أن الهجوم لم يكن الأول من نوعه، وأن عمليات أفراده ستتواصل، في رسالة تهديد جديدة تشير إلى محاولات التنظيم العودة لاستهداف المدنيين وعناصر الشرطة، لاسما أنّ هجومه الأخير لم يكن مباغتًا حيث جرى تانفيذه عن طريق مجموعة مسلحة تضم سبع سيارات ذات دفع رباعي.

الإمكانات صفر

وفي السياق، أكد رئيس حرس المنشآت النفطية في تازربو، محبوب الزوي، أن «إمكانات الحرس تحت الصفر، وعلى الرغم من ذلك تصدى حرس المنشآت النفطية بما لديه من أسلحة للهجوم الإرهابي».

وطالب الزوي جميع الجهات المختصة بـ«تزويد الحرس بالأسلحة والآليات والعتاد اللازم ليتمكن من حماية المنشآت النفطية، وصد أي هجوم إرهابي قد تتعرض له تلك المنشآت» حسب تصريحه إلى قناة ليبيا.

وفي تعليقه على الأحداث قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إن القوات نفذت مداهمة لأحد الإرهابيين الذين شاركوا بالهجوم الإرهابي على مركز الشرطة بتازربو.

واستكمالاً لعمليات التأمين عقد عميد بلدية جالو شعيب الأمين اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز حرس المنشآت النفطية وسرايا الاستطلاع.، أعلن في أعقابها حالة الطوارئ بالمنطقة، كما ناقش خطة محكمة لضبط وحفظ أمن الواحات والحقول النفطية المجاورة لها.

وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

وخلال أول اجتماع للحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بتخصيص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، مؤكدًا «أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية، وكافة ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب».