حملة في الأصابعة للتوعية من مخاطر المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 02:55 صباحا

انطلقت في بلدية الأصابعة قرب مدينة غريان حملة للتوعية من مخاطر المخدرات تحت إشراف  المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة.

وشهد اليوم الأول من الحملة إقامة ندوة تناول فيها الدكتور ابراهيم اجبيل الجانب الصحي بينما أوضح المستشار صلاح سحاب الجانب القانوني أما الجانب الديني فقد تناوله الشيخ البدوى مسعود وعبد الرزاق حتويش.

اغتيال مدير فرع جنوب طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات رميًا بالرصاص

وتستمر هذي الحملة لمدة أسبوع على مستوى البلدية وتشمل هذه الحملة المعهد العالي والمدارس الثانوية والإعدادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة