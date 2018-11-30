حملة في الأصابعة للتوعية من مخاطر المخدرات

انطلقت في بلدية الأصابعة قرب مدينة غريان حملة للتوعية من مخاطر المخدرات تحت إشراف المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة.

وشهد اليوم الأول من الحملة إقامة ندوة تناول فيها الدكتور ابراهيم اجبيل الجانب الصحي بينما أوضح المستشار صلاح سحاب الجانب القانوني أما الجانب الديني فقد تناوله الشيخ البدوى مسعود وعبد الرزاق حتويش.

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وتستمر هذي الحملة لمدة أسبوع على مستوى البلدية وتشمل هذه الحملة المعهد العالي والمدارس الثانوية والإعدادية.