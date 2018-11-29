بعثة الأمم المتحدة: مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس

كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن تلقيها «تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس، وهي ظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع الماضية».

وأكدت البعثة الأممية، أنه «يتعين البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع»، بحسب بيان نشرته البعثة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصًا بعينهم، وتوجيه رسالة مفادها أن هذه الأفعال غير مقبولة وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.

وأشارت البعثة إلى أن «عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمالا بالغة الوحشية وتأتي في انتهاك لقوانين هذا البلد، بل هي أيضًا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، محملة المسؤولين عن ارتكاب هذه العمليات أو تنفيذ أوامر الإعدام، المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي».