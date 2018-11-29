اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تعلن فتح باب تسجيل الناخبين

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات «منتهية ولايتها القانونية ابتداء من تاريخ يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2018».

ويستهدف البرنامج الإنتخابي للجنة المركزية عدد 71 بلدية أنهت ولايتها القانونية بالإضافة إلى إستكمال المجالس المحلية التي لم تنتخب مجالسها البلديه وكذلك البلديات المستحدثة بعد مراجعة قرارات إنشائها وتداخل مراكزها الإنتخابية مع بلدياتها الأصلية.

وتبدأ المرحلة الأولى بفتح منظومة تسجيل الناخبين خلال شهر نوفمبر من العام الحالي للبلديات التي سيتم الإعلان عنها وعلى دفعات وفقا لتسلسل إنتهاء الولاية القانونية للمجالس البلدية وجهوزيتها.

بينما المرحلة الثانية تخصص لإستكمال إعداد اللوائح الإنتخابية التنفيذية المتعلقة بالترشح وفقا للتشريعات النافذة، وعقد عدد من الورش حول النظام الإنتخابي وآلية الترشح وفتح قبول ملفات المترشحين وفقا لجهوزية كل بلدية من حيث نسب التسجيل مع مراعاة بعض المؤشرات والظروف الإنتخابية الأخرى.

بعد ذلك يجري الشروع في العملية الإنتخابية التي تتضمن سلسله من الإجراءات العملية مثل تنفيذ ورش التدريب وتجهيز المواد الإنتخابية وإعداد وتنفيذ الخطة اللوجستية.

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أما المرحلة الثالثة تخصص لإستكمال الإجراءات القانونية للمترشحين بدأ من إعلان القوائم المبدئية ومن ثم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين وفتح الدعاية الإنتخابية وصولا ليوم الإقتراع والذي سيتم تحديده لاحقا.