غسان سلامة يبحث مع وزير الخارجية السوداني سبل ترسيخ الاستقرار في جنوب ليبيا

المبعوث الأممي غسان سلامة يلتقي وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الخميس، وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار المنعقد في الخرطوم.

وأشار بيان للبعثة الأممية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء جاء بغرض «التشاور حول أهداف المؤتمر، وسبل ترسيخ الاستقرار في جنوب ليبيا».

من 10 بنود.. نصّ البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا

واستضافت العاصمة السودانية الخرطوم الخميس الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي أكد في بيانه الختامي «دعم الحل السياسي وفق الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، ورفض أي حلول عسكرية».

وضم الاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر)، وحكومة الوفاق الوطني، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل.