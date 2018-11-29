ليبيا تشارك في المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالمنامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 09:06 مساء
جانب من أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية

شاركت ليبيا، اليوم الخميس، في أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية، الذي تستضيفه البحرين، تحت عنوان «جميعًا من أجل حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف».

يرأس وفد ليبيا في المؤتمر، رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن ونيس، إلى جانب 57 دولة إسلامية، يمثلون وزراء الثقافة وعددًا من الخبراء، وممثلي المنظمات العربية والإسلامية والدولية المهتمة بالعمل الثقافي.

وتطرقت الجلسة الافتتاحية إلى اعتماد مشروعين هما «برنامج عمل تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف»، ومشروع «مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب»، وفق بيان نشرته الهيئة العامة للثقافة الليبية على «فيسبوك». 

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وأشار البيان إلى أنه جرى خلال المؤتمر توقيع مذكرات تعاون متنوعة لتفعيل عدة مشاريع ثقافية وحضارية، من بينها مذكرة تفاهم بين الأيسيسكو والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وذلك تضمن مشاريع حماية التراث الثقافي والطبيعي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وبرامج بناء قدرات الخبراء والمختصين في مجالات التراث بالدول العربية والإسلامية.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الأيسيكو ووزارة الثقافة التونسية حول استضافة العاصمة التونسية المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة تزامنًا مع الاحتفاء بتونس عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019 عن المنطقة العربية.

جانب من أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية
جانب من أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية
جانب من أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية
جانب من أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية
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