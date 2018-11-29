ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 29 نوفمبر 2018, 08:51 مساء
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنّها لآثار القصف جنوب العوينات (فيبسوك)

أفاد مصدر أمني بمقتل ثمانية أشخاص في قصف لطيران مجهول استهدف 3 سيارات فى منطقة تين غيدين جنوب منطقة العوينات، وأدى لتدمير السيارات.

وأشار المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إلى أنّه جرى نقل شخص لم يتعرف على هويته إلى مستوصف العوينات، لكن فارق الحياة فور وصوله.

وأضاف أنه لم يتم التعرف على هوية القتلى، فيما تمكنت قوة أمنية من ملاحقة مجموعة فى الصحراء قرب العوينات تمتهن سرقة السيارات واعتراض الطريق

وفيما تُظهر الصور المتداولة دقة الضربات التي استهدفت السيارات، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن القصف، كما لم يُعرف حتى الآن هوية المجموعة المستهدفة أو نشاطها.

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنّها لآثار القصف جنوب العوينات (فيبسوك)
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنّها لآثار القصف جنوب العوينات (فيبسوك)
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنّها لآثار القصف جنوب العوينات (فيبسوك)
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنّها لآثار القصف جنوب العوينات (فيبسوك)
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنّها لآثار القصف جنوب العوينات (فيبسوك)
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