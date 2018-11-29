سيالة يدعو دول الجوار لعقد اجتماعها القادم في طرابلس

وزير الخارجية محمد سيالة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا

دعا وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، وزراء خارجية دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر) لعقد الاجتماع الثالث عشر في العاصمة طرابلس، من أجل دعم خطى التوصل إلى حل سلمي، وإرساء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.

وأشار سيالة خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي استضافته العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، إلى أهمية «استمرار التنسيق وتبادل الرؤى ومقاربة المواقف حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية».

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ولفت إلى أن «الجهود الإيجابية التي نتجت عن التنسيق الأمني المشترك لتأمين الحدود الجنوبية سيكون لها بالغ الأثر في إرساء الاستقرار لبلدان الساحل والصحراء، في إطار مخرجات الاجتماع الوزاري الرابع حول الأمن ومراقبة الحدود المشتركة في الخرطوم بين دول التجمع الأربعة (ليبيا – تشاد – النيجر – السودان)».

وتابع أنّ «ما حدث في تازربو منذ أيام وقبلها في مناطق أخرى من قبل تنظيم الدولة يؤكد استمرار خطر المجموعات الإرهابية ويؤكد الحاجة إلى دعم جهود ليبيا ومساعيها لتحقيق الأمن والأستقرار ، وخاصة في منطقة الجنوب».

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وجدد سيالة دعمه للمساعي التي تقوم بها مصر في اتجاه توحيد الجيش الوطني الليبي، لما يحقق ذلك من مساهمة في تحقيق استقرار وأمن ليبيا والمنطقة.

وضم اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر)، وحكومة الوفاق الوطني، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل.