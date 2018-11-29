سيالة: الإصلاحات الاقتصادية حققت 4 نتائج إيجابية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 07:27 مساء
وزير الخارجية محمد سيالة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة إنّ الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس شهدت تحسنًا ملحوظًا، في أعقاب الترتيبات الأمنيّة التي أقرها المجلس الرئاسي.

وأشار سيالة خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي استضافته العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، إلى أنّه جرى إخلاء العاصمة من المعسكرات وسيطرة القوات النظامية من الجيش والشرطة.

من 10 بنود.. نصّ البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا

وفي الملف الاقتصادي، أضاف وزير الخارجية المفوض أن الإصلاحات الاقتصادية حققت 4 نتائج إيجابية بشكل سريع، حيث انخفض سعر الصرف في السوق الموازي إلى أقل من النصف مما كان عليه قبل بداية تطبيق الإجراءات، بالإضافة إلى توفر السيولة في الجهاز المصرفي بشكل كبير، مما ترتب عليه رفع أغلب المصارف سقف السحب النقدي للمواطنين.

وأوضح أن من بين النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية تلاشى الطوابير أمام المصارف، خاصة أن فروع أغلب المصارف تعمل لفترات مسائية متأخرة، كما انخفضت أسعار السلع بشكل ملحوظ، لافتًا إلى تغيير المجلس الرئاسي بعض الوزراء مستهدفًا بذلك تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وهي جملة من التطورات الإيجابية التي سجلت في الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد السياسي طالب سيالة مجلس الدولة ومجلس النواب بالإسراع في الوفاء باستحقاقاتهما لإيجاد القاعدة الدستورية السليمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل نزيه وشفاف استجابة لرغبة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره.

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وأشار إلى تفاؤله بعودة النشاط خلال الأيام الأخيرة إلى مجلس النواب، متمنيًا أن «يتمكن من الوفاء باستحقاقاته التي جاءت وفقًا للاتفاق السياسي تحقيقًا لطموحات الليبيين».

وأعلن سيالة دعمه لـ«جهود البعثة الأممية ومساعيها الحثيثة التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة، ومساعدته لليبيين على عقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا مطلع العام المقبل، تنفيذًا لخارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن، والتي ستنتهي بإجراء الانتخابات خلال الربيع المقبل».

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