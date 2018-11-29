من 10 بنود.. نصّ البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا

جانب من الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا لالعاصمة السودانية الخرطوم

أعلن المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي استضافته العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، دعم الحل السياسي وفق الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، ورفض أي حلول عسكرية.

وشدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، في البيان الختامي، على «الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم».

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وأكدوا «إيلاء الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية»، مجددين «مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي».

ورحب المشاركون بـ«كل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية».

واتفق المشاركون في الاجتماع على «عقد الاجتماع الوزاري القادم في مدة أقصاها ستة أشهر في أي من دول الجوار بالتشاور بينها».

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وضم الاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر) وحكومة الوفاق الوطني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل.

نص بيان ختامي

اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالخرطوم

الخرطوم -29 نوفمبر 20018

1- بدعوة كريمة من معالي السيد / الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان ، عقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اجتماعًا يوم 29 نوفمبر 2018 بالخرطوم والذي شارك فيه كل من معالي السيد محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية ليبيا، معالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصرالعربية، معالي السيد صبري باش طبجي ،كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية، والسيد نعمون عبد المجيد، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، السيد صالح حامد هقيرا، سفير جمهورية تشاد بالخرطوم ، والسيد أقادا قاردا القنصل العام للنيجر بالخرطوم.

2- كما شارك في الاجتماع السيد د. غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ، والسيدة أميرة الفاضل، مبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، والسيد السفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.

3- في مستهل الجلسة الافتتاحية عبّـر وزير جمهورية السودان عن ترحيبه بالمشاركين مستعرضًا الظروف الآنية التي تمر بها ليبيا، والتي استوجبت الدعوة لعقد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية لدول جوار ليبيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

4- استمع الوزراء إلى استعراض من د . غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حول الأوضاع فيها والذي تطرق إلى التطورات الإيجابية المتمثلة في النشاط السياسي المتجدد، والمتجسد في إصلاحات حكومة الوفاق الوطني والنشاط الملحوظ في مجلس النواب مؤخراً، وأكدوا على أن الحل الدائم للأزمة في هذا البلد الشقيق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم مؤكدين ضرورة أن تكون هناك مبادرة موحدة برعاية الأمم المتحدة تعكس رغباتهم وأولوياتهم وأكد المجتمعون على الدعم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بما في ذلك إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

5- جدد الوزراء التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي للاتفاق السياسي الذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات وطنية موحدة وقوية ذات مصداقية لكافة الليبيين وشددوا على المبادىء الثابتة التالية:

-الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا و سلامة أراضيها.

-احترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 م باعتباره إطاراً لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم على أساس التمسك بالخيار السياسي.

- رفض كل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.

- تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ، ورفض أي حلول عسكرية.

- إيلاء موضوع الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب و العنف والأنشطة الإجرامية.

6- أشاد الوزراء ببدء تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس كما رحبوا بالإجراءات الاقتصادية التي بدأت تعطي ثمارها، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني و الكفيلة بالوصول إلى الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية.

7- شدد الوزراء على أهمية الالتفات إلى خطورة الوضع في جنوب ليبيا وأشادوا بالجهود التي تقوم بها دول الجوار الليبي مصر، الجزائر وتونس في إطار المبادرة الثلاثية وكذلك جهود الرباعية بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر من أجل تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا. مؤكدين دعمهم للجهود والآليات المنشأة على أساس الاتفاق الرباعي حول أمن الحدود المشتركة بينها الموقع بتاريخ 31 مايو 2018 م بالعاصمة التشادية انجامينا.

8- جدد الوزراء مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي. ورحبوا بكل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية.

9- تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري القادم في مدة أقصاها ستة أشهر في أي من دول الجوار بالتشاور بينها.

10- عبر الوزراء عن شكرهم لحكومة السودان لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالخرطوم.