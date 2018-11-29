فوزي العقاب يبحث مع القائم بالأعمال الإيطالي مخرجات مؤتمر «باليرمو»

النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقى القائم بأعمال السفارة الإيطالية لدى ليبيا

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة الإيطالية لدى ليبيا المستشار «نيكولا أورلاندو»، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، مخرجات مؤتمر «باليرمو» وتقييم النقاش حول المسارات الثلاثة السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى دور المجتمع الدولي ودعمه للترتيبات الأمنية فنيًا وتقنيًا، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية وانعكاسها على المواطن.

التعديل الدستوري العاشر.. ليبيا تغادر «عنق الزجاجة» موقتًا وتبحث عن القادم

وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

وأشار بيان نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة إلى أن لقاء فوزي العقاب والدبلوماسي الإيطالي ناقش آخر مستجدات الحوار بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب، وما تم في جلسة مجلس النواب الأخيرة بشأن إقرار تعديلات على الإعلان الدستوري.

وأقرَّ مجلس النواب التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء، كما اعتمد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على تلك البنود.