«الرقابة الشرعية» توضّح الرأي الفقهي في التعامل بخدمة «سداد»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 05:19 مساء
خدمة «سداد» للدفع عبر الهاتف النقال

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، قرارًا بشأن شرعية التعامل بخدمة «سداد» للدفع عبر الهاتف النقال، خاصة في ظل حداثة التجربة في ليبيا.

وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى «صحة التعامل بخدمة (سداد) وفقًا للضوابط المنظمة لها، الصادرة عن المصرف المركزي وشركة المدار الجديد»، أخذًا في الاعتبار لكل الإشكالات التي طرأت لدى بعض فقهاء الشريعة تجاه الخدمة.

وأوصت الهيئة المركزية القائمين على مشروع الدفع الإلكتروني وخدمة «سداد» بضرورة «مراجعة صياغة الضوابط والتعليمات الصادرة، لإزالة اللبس الناتج عن استخدام بعض المصطلحات في غير موضعها، مما قد يكون سببًا في عدم وضوح آلية عمل تلك الخدمة».

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وقالت إن خدمة «سداد» تعد وسيلة وفاء وليست وسيلة إقراض وإئتمان، فلا تستخدم إلا في حدود رصيد الزبون، ولا تتضمن صلاحية السحب النقدي، الأمر الذي يترتب عليه انتقاء شبهة الربا والصرف المؤخر، كما يترتب عليه جواز أخذ الأجرة مقابل الخدمات من غير تقييده بالتكلفة الفعلية.

وأوضحت الهيئة إلى أن العودة للقواعد الشرعية تشير إلى أنّ «الأصل في العقود الإباحة، والحاجة العامة تُنزَّل منزلة الضرورة».

يذكر أنَّ الهيئة المركزية بمصرف ليبيا المركزي والتي تضم في عضويتها عددًا من فقهاء الشريعة المختصين في المعاملات المالية الحديثة إلى جانب مستشارين في مجال القانون والاقتصاد والمصارف تعتبر هي الجهة المخولة قانونًا لإصدار الفتاوى وبيان الأحكام الشرعية فيما يدخل ضمن نطاق اختصاص مصرف ليبيا المركزي وتحت إشرافه، كما أن قرارات الهيئة المركزية مُلزمة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2012 المعدِّل لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.

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