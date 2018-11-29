السراج يبحث مع القنطري دعم هيئة الشباب والرياضة

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس استعرض ملخصًا حول «برامج الهيئة ومراحل تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة عملها وما يعترضها من عراقيل».

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وتناول الاجتماع خطط تطوير الأداء العام ودعم المؤسسات الرياضية، حيث شدد السراج على ضرورة تلافي الأخطاء السابقة، كما أصدر تعليماته للجهات ذات العلاقة للإسراع بتوفير المتطلبات المقدمة من الهيئة.

وأكد السراج، وفق البيان، ضرورة أن «تحظى الأندية الرياضية بالرعاية والاهتمام لتؤدي دورها الحيوي في المجتمع والذي لا يقتصر على الألعاب والمسابقات الرياضية، بل يشمل مهام تربوية وثقافية واجتماعية، وتمكين الشباب من استغلال طاقاتهم في هذه المجالات».

وبدأ بشير القنطري رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة مؤخرًا وسط ترقب من الوسط الرياضي الليبي، وترحيب على كل المستويات لهذا الاختيار الذي رآه البعض مهمًّا وإن كان متأخرًا بعد إرباك المشهد الرياضي في السنوات الأخيرة إداريًّا وماليًّا.