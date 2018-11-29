رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 03:28 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران خلال لقائه رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور الهادي الطيب. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، مع رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور علي الهادي الطيب سبل تفعيل مصلحة التسجيل العقاري ولو بشكل جزئي.

واستعرض رئيس المجلس التسييري مع الحضور سُبل تفعيل مصلحة التسجيل العقاري ولو بشكل جزئي، مشيرًا إلى الخطوات التي تعمل عليها البلدية في هذه المرحلة، والتي تستهدف توفير قطع أراضٍ للمواطنين لغرض السكن من خلال مخطط (بمنطقة تيكا).

وأكد عمران، ضرورة التنسيق مع مصلحة التسجيل العقاري فيما يتعلق بإنهاء إجراءات الملكية، إضافة إلى ما تتطلبه عملية إعادة الإعمار الفعلية من تفعيل للمصلحة، وكذلك تشجيع المستثمرين للبدء في تنفيذ مشاريع لخدمة المدينة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الراهن للمدينة وما تتطلب من سرعة في الإجراءات بهذا الصدد.

بدوره، أفاد رئيس مصلحة التسجيل العقاري باستعداده التام للتعاون فيما يتعلق بتفعيل المصلحة وتطرق إلى الإجراءات المتخذة بالخصوص، وأن زيارته بلدية بنغازي بهدف التنسيق والتعاون المشترك لما فيه خدمة الصالح العام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق فيما يتعلق بالتفعيل الجزئي والتدريجي لمصلحة التسجيل العقاري ببنغازي، وتشكيل فريق مشترك يتولى وضع الأسس لما تم الاتفاق عليه في مدة أقصاه أسبوعان من تاريخه، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المصلحة فيما يتعلق بصيانة المقر.

واستحدث إدارة جديدة تسمى إدارة الشمال لمدينة بنغازي إضافة إلى الإدارة الحالية، والعمل على إخلاء فرع المصلحة المستغل حاليًا من عدد من العائلات وجملة من الإجراءات الأخرى.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس المجلس التسييري أمله في أن يرى نتائج فعلية ملموسة على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران خلال لقائه رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور الهادي الطيب. (الإنترنت)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران خلال لقائه رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور الهادي الطيب. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة