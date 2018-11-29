رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران خلال لقائه رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور الهادي الطيب. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، مع رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور علي الهادي الطيب سبل تفعيل مصلحة التسجيل العقاري ولو بشكل جزئي.

واستعرض رئيس المجلس التسييري مع الحضور سُبل تفعيل مصلحة التسجيل العقاري ولو بشكل جزئي، مشيرًا إلى الخطوات التي تعمل عليها البلدية في هذه المرحلة، والتي تستهدف توفير قطع أراضٍ للمواطنين لغرض السكن من خلال مخطط (بمنطقة تيكا).

وأكد عمران، ضرورة التنسيق مع مصلحة التسجيل العقاري فيما يتعلق بإنهاء إجراءات الملكية، إضافة إلى ما تتطلبه عملية إعادة الإعمار الفعلية من تفعيل للمصلحة، وكذلك تشجيع المستثمرين للبدء في تنفيذ مشاريع لخدمة المدينة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الراهن للمدينة وما تتطلب من سرعة في الإجراءات بهذا الصدد.

بدوره، أفاد رئيس مصلحة التسجيل العقاري باستعداده التام للتعاون فيما يتعلق بتفعيل المصلحة وتطرق إلى الإجراءات المتخذة بالخصوص، وأن زيارته بلدية بنغازي بهدف التنسيق والتعاون المشترك لما فيه خدمة الصالح العام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق فيما يتعلق بالتفعيل الجزئي والتدريجي لمصلحة التسجيل العقاري ببنغازي، وتشكيل فريق مشترك يتولى وضع الأسس لما تم الاتفاق عليه في مدة أقصاه أسبوعان من تاريخه، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المصلحة فيما يتعلق بصيانة المقر.

واستحدث إدارة جديدة تسمى إدارة الشمال لمدينة بنغازي إضافة إلى الإدارة الحالية، والعمل على إخلاء فرع المصلحة المستغل حاليًا من عدد من العائلات وجملة من الإجراءات الأخرى.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس المجلس التسييري أمله في أن يرى نتائج فعلية ملموسة على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران خلال لقائه رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور الهادي الطيب. (الإنترنت)

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران خلال لقائه رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الدكتور الهادي الطيب. (الإنترنت)