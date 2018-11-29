الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية

عبدالسلام كاجمان يبحث مع مدير عام الكهرباء الوضع الحالي للشبكة. (صورة من إدارة التواصل)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، تفعيل مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية التي توقفت خلال الفترة الماضية، فيما أكد الأخير أن الشركة بدأت حاليًا تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية، لسد العجز الحاصل.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، بحضور المستشار للشؤون الفنية والإعمار بالمجلس الرئاسي المهندس فرج العماري، نوقش خلاله الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وتغطية الأحمال، فضلاً عن أعمال الصيانة والعمرات لعدد من الوحدات الكهربائية.

المباحثات لا تزال جارية مع الشركات الكورية المنفذة محطتي غرب طرابلس والزويتينة، ومع شركة «جاما» التركية بخصوص محطة الخليج (سرت)

وأضاف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء أن الشركة وبدعم وإشراف من المجلس الرئاسي، تعمل لتفعيل مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية التي توقفت خلال الفترة، مشيرًا إلى أنها أجرت مباحثات مع الشركات المنفذة من أجل عودتها واستئناف العمل بتنفيذ المشاريع.

وحول محطة أوباري المتوقع استئناف العمل بها خلال المدة القريبة القادمة، قال إن المباحثات لا تزال جارية مع الشركات الكورية المنفذة محطتي غرب طرابلس والزويتينة، ومع شركة «جاما» التركية بخصوص محطة الخليج (سرت)، مؤكدًا أنه بجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط ومصرف ليبيا المركزي «توصلنا للخطوات النهائية في المشروع الاستعجالي لتنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية بمحطات غرب طرابلس ومصراتة وطبرق ولملودة».

وأوضح أنه لسد العجز المتوقع في تغطية الأحمال الكهربائية للفترة القادمة، سيتم «البدء في تنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية الصغيرة بشكل عاجل بكل من المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية».

وأكد ساسي أن البطء في الإجراءات المالية والإدارية والتعاقدية، كان السبب الرئيس في تأخر تنفيذ مشاريع الإنتاج العاجلة، والتي كان من المفترض أن يتم البدء فيها مع بداية ٢٠١٧، حتى تكون جاهزة للتشغيل مع بداية العام الجاري، مبينًا أن هذا التأخير تسبّب في عجز الشبكة العامة على تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

«تأخر تنفيذ المشاريع الاستعجالية، سيترتب عليه عدم قدرة الشبكة العامة في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، وحدوث إطفاءات خلال فصلي الشتاء والصيف القادمين»

وحذر من أن «تأخر تنفيذ المشاريع الاستعجالية، وعدم إمكانية إقناع الشركات المنفذة المشاريع الجارية من العودة لاستكمال التنفيذ، سيترتب عليه عدم قدرة الشبكة العامة في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، وحدوث عجز في إمدادات الطاقة وطرح للأحمال وإطفاءات خلال فصلي الشتاء والصيف القادمين».

وبخصوص الشبكة العامة، أفاد ساسي بأن أعمال الصيانة جارية على مستوى محطات التحويل وخطوط النقل، إلا أن ما تتعرض له الشبكة العامة من تخريب وتدمير وإتلاف بسبب الاشتباكات التي تدور من حين لآخر، وبسبب عمليات السطو والتدمير والسرقة لمنظومات الشبكة العامة، أدى إلى عدم الاستقرار في الشبكة العامة وحدوث العديد من الإطفاءات.

الخسائر المالية نتيجة ما تعرضت لها المنظومة الكهربائية من إتلاف وتدمير وسرقات قاربت المليار والنصف المليار دينار ليبي فقط، بسبب خسائر الحرب الأخيرة

وأضاف أن الخسائر المالية نتيجة ما تعرضت لها المنظومة الكهربائية من إتلاف وتدمير وسرقات قاربت المليار والنصف المليار دينار ليبي فقط، بسبب خسائر الحرب الأخيرة، التي دارت في جنوب طرابلس بسبب تعرض بعض المحطات والخطوط للقصف والتدمير المتعمد والسرقة والإتلاف، والتي قاربت الأربعين مليون دينار ليبي.

من جهته، أفاد كاجمان، بأن المجلس الرئاسي يعمل من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشاريعها وإدارة وتشغيل الشبكة العامة بالشكل المناسب، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد اهتمامًا أكبر، وستخصص الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع المختلفة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

كما تطرق المجتمعون، لأهم المشاكل المالية والإدارية والفنية التي تواجه سير العمل والإدارة للشركة العامة للكهرباء، ومقترحات الحلول، كما نوقشت أهم المواضيع التي سيتم تناولها خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء المزمع عقده بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠.