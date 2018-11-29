جلالة يبحث تقديم الخدمات وجبر ضرر المتضررين من النزاعات المسلحة في ليبيا

وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يبحث الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين. (صورة من حكومة الوفاق)

بحث وزيرالدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، مع مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير قسم القانون الدولي باللجنة، ومدير فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين في إطار حقوق الإنسان، وأهمية تدخل وزارة النازحين في التخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى رعاية شريحة المواطنين الذين لجؤوا إلى الدول الأوروبية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تم التطرق خلاله إلى ملف المصالحة الوطنية لأهميتها في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وجبر الضرر للمتضررين من النزاعات المسلحة في ليبيا، والتأكيد على ضرورة تنظيم نشاط يسلط الضوء على قضايا النازحين والمهجرين بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القريب العاجل للإسراع في تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى عودة النازحين والمهجرين وضمان حقوقهم في إطار القانون.

وستشارك وزارة النازحين في إحياء الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر المقبل.

وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يبحث الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين. (صورة من حكومة الوفاق)

وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يبحث الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين. (صورة من حكومة الوفاق)