ممثلة الاتحاد الأفريقي تدعو لعقد مؤتمر دولي جامع لوضع أسس لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 01:05 مساء
رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديرى محمد أحمد، إن اجتماعات دول الجوار الليبي اليوم في العاصمة الخرطوم ستطرح الأوضاع الأمنية.

وشدد الدرديري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية المنعقدة بالخرطوم، على ضرورة حل الإشكالات الأمنية ومواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا، بحسب قناة «الغد» العربي.

فيما دعت ممثلة الاتحاد الأفريقي لليبيا، أميرة الفاضل، في كلمتها إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية والعربية لعقد مؤتمر دولي جامع يناقش التحديات والأوضاع في ليبيا، ويضع أسسًا لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي سيسخر كل إمكاناته لدعم هذه المبادرة وحل الأزمة.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك معلومات عن تواجد جماعات إرهابية متطرفة نيجيرية تسللت إلى الأراضي الليبية.

ويعقد اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم اجتماع دول الجوار الليبي، بمشاركة فرنسا وإيطاليا وبحضور حكومة الوفاق والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الوزاري سبل الدفع بجهود التسوية السياسية للأزمة الليبية، فضلاً عن انعكاس الأوضاع في ليبيا على أمن المنطقة بأسرها.

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