بلدي سرت يتخذ إجراءات لمعالجة أزمة شح المياه في المدينة وضواحيها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 29 نوفمبر 2018, 12:18 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (صورة من المجلس البلدي سرت).

عقد اجتماع طارئ بسرت، لبحث مشكلة شح المياه عن المدينة وضواحيها، نظرًا لنقص الإمداد المائي من الخزان الرئيس بأجدابيا إلى خزان القرضابية الرئيس بسرت.

وضم الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء، عميد بلدية سرت مختار خليفة، وعضو المجلس البلدي سرت غيت عبد الله، ورئيس مجلس إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المهندس مصطفى محمد عبدالجليل، ومدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياة المهندس سعيد الغرشة، ومدير موقع سرت بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس رمضان الفليدني، ومراقب التشغيل والصيانة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس علي حافظ.

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وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع الطارئ نوقش خلاله مشكلة شح ونقص إمدادات المياه في المدينة وضواحيها التي حدثت نتيجة خلل في منظومة السرير تازربو.

وأوضح أن استهلاك سكان مدينة سرت يوميًا من المياه أكثر من 50 ألف متر مكعب، وأن سعة  الخزان الرئيس للمدينة التابع لشركة المياه بسرت يبلغ 40 ألف متر مكعب، فيما تبلغ السعة الإجمالية لخزان القرضابية الكبير 15 مليونًا و400 ألف متر مكعب.

وأشار المصدر إلى أن بلدية سرت وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، تواصلوا مع مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت - تازربو بنغازي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس سامي الجهاني الذي أفاد بأن حل الإشكالية سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على أن تتم المحافظة على المخزون المائى الموجود بخزان القرضابية الرئيس بسرت وإيقاف الضخ على المزارع وتوزيع المياه على الأحياء السكنية لغرض الشرب حسب جدول معين، إلى حين عودة المياه إلى طبيعتها، الأسبوع المقبل.

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