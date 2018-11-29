بالصور.. تحويل مدرعة قتالية إلى سيارة إسعاف في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 29 نوفمبر 2018, 11:35 صباحا
تحويل مدرعة قتالية إلى سيارة إسعاف في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

أعلن الفصيل الطبي بغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، تحويل مدرعة قتالية إلى سيارة إسعاف لاستخدامها في الاشتباكات لإنقاذ حياة العسكريين التابعين للجيش الليبي.

وقال آمر المستشفى الميداني بغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، علي بوشريدة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الفصيل الطبي بغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها تمكن من تحوير المدرعة العسكرية لتكون سيارة إسعاف مدرعة لها أهمية كبيرة تتكمن من الدخول إلى ميدان القتال وتقديم الإسناد الطبي اللازم إلى الضباط والجنود، مما سيكون لها الأثر الإيجابي في حماية الجرحي والأطقم الطبية الخاصة بالغرفة.

وأضاف بوشريدة أن تحويل المدرعة إلى مدرعة إسعاف عسكرية جاء بطلب من الفصيل الطبي بغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، وبموافقة ودعم من آمر منطقة الخليج العسكرية، وآمر غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها العميد فوزي المنصوري، وبمساعدة من النقطة 27 التابعة للغرفة، مشيرًا إلى أن مدة تجهيز والتحوير وتزويدها بالمستلزمات الطبية اللازمة استغرق شهرًا كاملاً.

تحويل مدرعة قتالية إلى سيارة إسعاف في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
تحويل مدرعة قتالية إلى سيارة إسعاف في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
تحويل مدرعة قتالية إلى سيارة إسعاف في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
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