حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (29 نوفمبر 2018)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 10:49 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة على أغلب مناطق الشمال الغربي (المنطقة الممتدة من رأس جدير حتى مصراتة).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، تحسن حالة الطقس بعد ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الأجواء تبقى ممطرة مصحوبة بزوابع رعدية على مناطق الخليج والشمال الشرقي (المنطقة الممتدة من سرت – حتى امساعد).

وقال مركز الأرصاد إن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين (18 – 22) ولا تتجاوز (16) على المناطق الجبلية، بينما يبقى الطقس مستقرًا على أغلب مناطق الوسط والجنوب مع درجات حرارة قصوى متوقعة تتراوح بين (18 – 24).

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