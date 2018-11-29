«جنائي شحات» يضبط مصنعًا للخمور في المدينة

مديرية أمن شحات. (أرشيفية: الإنترنت)

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات من ضبط مصنع للخمور محلية الصنع وأدوات التعاطي بإحدى الغابات في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للمديرية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القسم تلقى معلومات تفيد بتواجد أشخاص يقومون بصناعة الخمور في الغابة، مشيرًا إلى أن عناصر التحريات قامت بجمع المعلومات والتأكد من صحتها.

وأضاف أن القسم أخطر النيابة العامة في شحات بالأمر وقام بعملية مداهمة للموقع وضبط المصنع والأدوات المستخدمة به وكميات من الخمور، مشيرًا إلى أن المديرية ستعدم الخمور فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما لم يوضح المكتب مصير الأشخاص المتورطين في القضية.