محمد دومة: «داعش» يخطف الجنود والمواطنين لابتزاز الأهالي والحصول على مطالب من الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 09:47 صباحا
سيارة ذات الدفع الرباعي شارك قائدها في الهجوم على مركز شرطة تازربو. (صفحة أخبار تازربو).

قال النائب عن مدينة تازربو، محمد دومة، إن هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على مركز شرطة تازربو الجمعة الماضي يوضح حقيقة ضعف إمكانات الأجهزة الأمنية في الجنوب، مؤكدًا أن التنظيم الإرهابي يركز هجماته على المنطقة الجنوبية لحدودها الكبيرة وكونها منطقة شاسعة خالية تستطيع أي مجموعة التحرك فيها بكل سهولة.

وأضاف دومة، في حوار إلى «جريدة الوسط»، ننشر مقتطفات منه، أن استهداف تنظيم «داعش»، مركز شرطة تازربو الجمعة الماضي جاء على اعتبار أنهم قوة تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه عند اكتشاف الأمر التحم معهم الشباب والأهالي، مما أجبروهم على الانسحاب من المدينة، إلا أن ما عزز الموقف وصول دعم من القوات المسلحة الليبية، التي تمكنت من إلقاء القبض على أحد أفراد التنظيم.

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وأكد أنه لا توجد حتى الآن أي مفاوضات لتحرير المخطوفين، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي يحاول خطف الجنود والمواطنين للضغط على القوات المسلحة للحصول على مطالب معينة، فيما يحاول من جهة أخرى ابتزاز الأهالي.

وأشار إلى أن ما ينقص الجنوب هو الدعم العسكري، فـ«أبناء المنطقة هم من يدافعون عنها»، مطالبًا بإنشاء ثكنات عسكرية في مناطق الجنوب وتدريب الشباب وتسليحهم.

وتعرّض مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، مساء الجمعة، إلى هجوم من قبل عناصر من تنظيم «داعش» مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وشرطيين، وإصابة 11 شخصًَا وخطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

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