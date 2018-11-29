قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي محاولة اغتيال مدير أمن طرابلس السابق

أعلنت قوة الردع الخاصة القبض على منفذي محاولة اغتيال مدير أمن طرابلس السابق، العميد صلاح السموعي، بإطلاق الرصاص عليه يوم الأحد الماضي أمام منزله.

ونشرت الصفحة الرسمية لقوة الردع الخاصة بيانًا مقتضبًا جاء فيه: «بحمد الله وفضله تمكنا مساء اليوم الأربعاء من التوصل إلى الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على السيد مدير الأمن السابق العميد صلاح السموعي».

ولفتت قوة الردع الخاصة إلى أن المنفذين هما: «أيمن سعيد وأبوالعيد زيدان، وبالاستدلال المبدئي اعترف المذكوران بارتكابهما الجريمة ودوافعها جنائية مبدئيًا، وتم تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجانيان بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة و جارٍ الاستدلال معهما والإحالة».

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وأشارت قوة الردع الخاصة إلى «عرض المعلومات شفويًا على السيد وزير الداخلية وأصدر تعليماته بالمتابعة إلى أن يتم القبض على الجناة، كما تم عرض المعلومات على السيد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وأصدر أمرًا إلقاء القبض والعرض على النيابة».