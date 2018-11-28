«مواصلات الموقتة» تكلف مديرًا جديدًا لمطار طبرق

أصدر رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، كابتن طيار محمد عبدالقادر، القرار رقم (244) لسنة 2018، وكلف بموجبه مديرًا جديدًا لمطار طبرق شرق البلاد.

ونص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» على تكليف سعد جاب الله عبدالسلام مديرًا عامًّا لمطار طبرق الدولي.

وكانت مصلحة المطارات بطرابلس، أوقفت مرتبات العاملين بمطار طبرق بعد توقف العمل بإدارة المطار منذ شهر أغسطس 2018 بسبب الخلاف القائم على منصب مدير عام المطار.

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وكانت هيئة المواصلات بالحكومة الموقتة كلفت صلاح سليم مديرًا عامًّا للمطار خلفًا للمدير المستقيل حسن أهليل، لكن الموظفين رفضوا وأغلقوا المطار احتجاجًا على أن المكلف ليس من موظفي المطار وليس عليه توافق، واعتبروا أن إجراءات التسليم والتسلم كانت غير صحيحة.