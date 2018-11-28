تأسيس وتجهيز 4 جمعيات زراعية لخدمة المزارعين في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 28 نوفمبر 2018, 09:51 مساء

أكد مدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية ترهونة، علي الصيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن القطاع بدأ العمل على إعادة تأسيس وتجهيز 4 جمعيات زراعية وتفعيلها لخدمة مربي المواشي والمزارعين في البلدية.

جاء تصريح الصيد لـ«بوابة الوسط» عقب الاجتماع الموسع الذي عُـقد اليوم بمقر ديوان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بمدينة ترهونة بحضور عدد من مسؤولي الجمعيات الزراعية والمربين في البلدية.

وأوضح الصيد أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع التي تهم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمزارعين ومربي المواشي ومناقشة أبرز المشاكل التي يعانونها من أجل تطوير المحاصيل الزراعية.

وقال مدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية ترهونة علي الصيد، إن الغرض من الاجتماع «هو إعادة بناء وإشهار وتجهيز الجمعيات الزراعية لغرض خدمة المربين والمزارعين ببلدية ترهونة».

وأضاف الصيد أن القطاع بدأ العمل الفعلي «لإعادة تجهيز وتأسيس 4 جمعيات زراعية، هي جمعيات: سيدي الصيد والشويرف وأولاد علي وأبيار مجي»، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل الآن على استكمال باقي إجراءات الجمعيات الأخرى لتقوم بأعمالها المنوطة بها، وتوفر احتياجات المربين والمزارعين.

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