باشاغا يعرض على وفد أوروبي رؤية وزارة الداخلية لضم التشكيلات المسلحة

عرض المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، خلال استقباله اليوم الأحد، وفدا أوروبيا رفيع المستوى، رؤية الوزارة لضم التشكيلات المسلحة تحت مظلتها لبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستعرض باشاغا على الوفد الأوروبي برئاسة نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالاتحاد الأوروبي، بادرو هادر، خطة الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها التي شرعت الوزارة في تنفيذها.

وأكدت باشاغا للوفد الأوروبي أن «استقرار وأمن ليبيا من مصلحة دول حوض المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي عامة»، موضحا أن «هذا يتطلب بذل الجهد من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار داخل ربوع ليبيا» وفق الوزارة.

وأشاد باشاغا «بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة». كما «أعطى نبذة مختصرة من رؤية وزارة الداخلية من خلال انضمام كافة التشكيلات المسلحة تحت مظلتها لبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن».

وقالت الوزارة إن نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالاتحاد الأوروبي، بادرو هادر، عبّر خلال اللقاء عن رغبة الاتحاد الأوروبي في التعاون مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

وحضر اللقاء الذي جرى بمقر ديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس آمر غرفة العمليات المركزية طرابلس الكبري.