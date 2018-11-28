ستيفاني وليامز تؤكد على التزام البعثة ضمان مشاركة المرأة في الملتقى الوطني

أكدت نائبة الممثل الخاص إلى ليبيا ستيفاني وويليامز، التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الملتقى الوطني.

وقدمت ستيفاني ويليامز إحاطة لفريق عمل مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام قالت فيها: «توفر البعثة مساحة لمشاركة النساء في العملية السياسية والمصالحة الوطنية والمحلية والمسار الانتخابي والمشاورات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية».

ولفتت ويليامز إلى أن جهود البعثة «تهدف إلى تعزيز دور وتمثيل المرأة الليبية في كافة جوانب السلام والأمن وتقدير وجهات نظر النساء وأولوياتهن في مختلف برامج الأمم المتحدة، علاوة على بناء القدرات اللازمة وضمان وصول أصواتهن».

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، قال في منتصف شهر نوفمبر الجاري إنه «يتعين على الليبيين أولاً عقد مؤتمر وطني في أوائل العام 2019 لتحديد شكل الانتخابات»، وأضاف: «نريد أن نسأل في المؤتمر الوطني عن نوع الانتخابات التي يريدونها.. هل هي برلمانية أم رئاسية وأي نوع من القانون؟».

ويليامز تلتقي قيادات نسوية ليبية على هامش مؤتمر باليرمو

وأشار سلامة إلى أنه «يفضل أن يجرى المؤتمر الوطني على الأراضي الليبية»، مشيرًا إلى أن استطلاعات أظهرت أن «80% من الليبيين يريدون إجراء انتخابات لإنهاء المأزق المتمثل في وجود حكومتين تدعم كل منهما جماعات مسلحة مختلفة».