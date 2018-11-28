نائب رئيس تحالف القوى الوطنية يؤدي القسم القانوني عضوا في مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 نوفمبر 2018, 06:06 مساء
نائب رئيس تحالف القوى الوطنية صفوان المسوري يؤدي القسم القانوني 28 نوفمبر 2018. (مجلس الدولة)

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أدى نائب رئيس تحالف القوى الوطنية صفوان محمد المسوري القسم القانوني عضوا في المجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الانتخابية الأولى طبرق الفرعية درنة.

كما أدى السيد عبدالله أبوعزوم بلخير القسم القانوني عضوا في المجلس عن الدائرة الانتخابية التاسعة الفرعية بني وليد.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة عقد اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية الرابعة والثلاثين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

«الأعلى للدولة» يناقش مخرجات مؤتمر باليرمو ومستجدات الملتقى الوطني الجامع

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن أعضاء المجلس تناولوا في جدول الأعمال خلال هذه الجلسة، الإحاطة عن المجريات ومخرجات مؤتمر باليرمو، ومناقشة مستجدات الملتقى الوطني الجامع برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتطورات ملف إعادة هيكلة السلطة التنفيذية>

عبدالله أبوعزوم بلخير يؤدي القسم القانوني عن الدائرة الانتخابية التاسعة الفرعية بني وليد 28 نوفمبر 2018. (مجلس الدولة)
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