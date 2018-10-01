الفريق الطبي التابع لـ«الهلال الأحمر» الليبي بطرابلس يختتم عمله في سرت

مستشفى «ابن سينا» بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

اختتم الفريق الطبي التابع لـ«الهلال الأحمر» الليبي بطرابلس عمله بمدينة سرت، بعد توقيع الكشف على أكثر من 800 شخص بمقر جمعية «الهلال الأحمر» الليبي في سرت، ومنحهم العلاج المجاني.

وقال الناطق الرسمي لبلدية سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الحالات التي استقبلها الفريق الطبي المكون من عشرة أطباء، كانت في مختلف التخصصات الطبية، من باطنة وجراحة وعظام وأمراض نساء وأطفال، ومخ وأعصاب وأمراض قلب.

ونظمت جمعية الهلال الأحمر» في سرت احتفالاً برعاية البلدية والخدمات الصحية ومستشفى ابن سينا التعليمي، تم خلالها تكريم الفريق الطبي، حضره عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الأزمة والطوارئ والمنظمات المهندس أبوبكر الجلاب، ومدير إدارة الشؤون المحلية بالمجلس عبد الله عبد الجليل، ومدير فرع جمعية الهلال الأحمر» الليبي في سرت، وعدد من مسؤولي الإدارات بالجمعية، ومنحت خلالها شهادات التقدير للفريق الطبي.