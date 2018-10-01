«الأعلى للدولة»: تصريحات سلامة منافية للحقيقة.. ولسنا طرفًا معرقلاً لتنفيذ الاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 12:27 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري. (الإنترنت)

استنكر المجلس الأعلى للدولة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة،  بشأن ما وصفه بـ«طموح أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة للبقاء في مناصبهم إلى أبد الآبدين».

وكان المبعوث الأممي، قال في كلمته أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، «إن البرلمانيين الذين اُنتُخبوا في 2012 و2014، الذين يشكلون المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لا يطمحون لشيء سوى البقاء في مناصبهم إلى أبد الآبدين، بينما لا يرتقي أداء حكومة الوفاق الوطني إلى المستوى المطلوب، ولا تزال تصارع إثبات وجودها بينما يسعى الآخرون لسحقها لكن دون طرح بديل مقنع».

وقال «الأعلى للدولة»، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، إنه «لم يكن يومًا طرفًا معرقلاً لتنفيذ الاتفاق السياسي»، رافضًا تصريحات المبعوث الأممي التي قال إنها «منافية لحقيقة مواقفه».

وأكد المجلس، في بيانه، أنه على استعداد للتوافق مع مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي وتضمينه دستوريًّا ولإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بما ينهي ازدواجية المؤسسات ومساعيه التي لم تتوقف في سبيل التوصل إلى حلول تقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى المرحلة الدستورية».

كما جدد تأكيده «رفض استمرار المرحلة الانتقالية أو الولوج في مرحلة انتقالية أخرى، وحرصه على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدائمة».

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