سكان حي الـ«700» في سرت ينظمون وقفة بسبب عدم وصول المياه لمنازلهم منذ 8 أشهر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 12:15 مساء
الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. (أرشيفية: الإنترنت)

نظم عدد من سكان حي الـ«700 وحدة سكنية» في سرت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي؛ احتجاجًا على عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وقال رئيس مجلس محلة الجزيرة أحمد عكاشة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المحتجين طالبوا بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة لتوصيل مياه الشرب إلى المنازل، مشيرًا إلى أن هناك 300 شخص، يقطنون الحي، يعانون شح المياه، ويعتمدون على شرائها من الشاحنات بأسعار باهظة، تصل إلى 70 دينارًا للصهريج الواحد، في ظل عدم توفير السيولة بالمصارف منذ شهرين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع عميد البلدية ومدير شركة المياه سعيد الغرشة، خلال الأسبوع الماضي، على تركيب مضخات لإيصال المياه إلى المنازل، وهو ما لم ينفذ بعد، فقرر سكان الحي تنظيم الوقفة؛ لمطالبة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن سرت والشركة العامة للمياه، بوضع الحلول المناسبة لمشكلة انقطاع المياه عن منازلهم.

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