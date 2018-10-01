إعادة افتتاح مصرف الوحدة في سرت بعد الانتهاء من صيانته

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 11:54 صباحا
مصرف الوحدة بسرت. (الإنترنت)

قال المكلف إدارة الإعلام بالمجلس البلدي، إنه أُعيد افتتاح مصرف الوحدة الرئيسي بمدينة سرت، الأحد، بعد الانتهاء من صيانة الطابقين الأول والثاني، بتكلفة 850 ألف دينار، واستغرق 6 أشهر.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المصرف استأنف أعماله بعد توقفه عن العمل منذ شهر يونيو 2015، مشيرًا إلى أن مراسم الافتتاح حضرها عميد البلدية مختار المعداني، ومدير مديرية الأمن ومديرو المصارف التجارية بالمدينة، وعدد من مديري مكاتب القطاعات الحكومية، وموظفي المصرف واللجنة المشرفة بالمجلس التسييرى سرت المركز.

وشكر عميد البلدية، في كلمة له، إدارة الفروع والإدارة العامة لمصرف الوحدة، على الجهود المبذولة في أعمال صيانة المصرف، التي من شأنها الإسراع بتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

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