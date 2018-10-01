سفيرة هولندا تبحث مع منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا مسارات إحلال السلام

سفيرة هولندا لدى ليبيا، مونيكا كروزليوس. (صورة من حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر)

قالت سفيرة هولندا لدى ليبيا، مونيكا كروزليوس، إنها عقدت «لقاءً جيدًا» مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو.

وأوضحت السفيرة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الأحد، أن اللقاء تناول بحث المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية نحو إحلال السلام والاستقرار وإحراز تقدم في ليبيا.

وتابعت أن اللقاء بحث كذلك كيف يمكن لهولندا تقديم المساعدة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقدمت سفيرة هولندا التحية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، وإلى فريقه؛ لجهودهم التي ساعدت في التوسط لوقف إطلاق النار في طرابلس، فضلاً عن تحقيق أهداف أخرى.