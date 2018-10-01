«مالية الوفاق»: بدء صرف علاوة الحصة للمعلمين

وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أنها ستباشر تنفيذ العلاوات المالية مقابل الحصص الدراسية للمعلمين، للعام الدراسي 2017 / 2018.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي، الخاص بتقرير علاوة مالية كل حسب مراقبة الخدمات التعليمية بالمنطقة التابع لها، حسب الكشوفات المحالة من قبل وزارة التعليم، اعتبارًا من شهر أكتوبر للعام 2018.

وقالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطين، في بيان صادر عنها، إن قرار «صرف علاوة الحصة»، يأتي في إطار الإجراءات التى اتخدتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، وبإشراف مباشر من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل، طالب الأسبوع الماضي بضرورة الإسراع في إتمام إجراءات علاوة الحصة للمعلمين وإعطائها الأولوية القصوى وإحالتها على وجه السرعة إلى وزارة المالية للصرف.

وشدد وزير تعليم الوفاق، على ضرورة العمل لإنجاز الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، مبرزًا أهمية تجهيزها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أنه بواسطة هذه الميزانية تستطيع كل مدرسة انطلاقًا من بداية الدراسة تسيير العمل داخلها، وتوفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها اليومية.