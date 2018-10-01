«تعليم الوفاق» تحدد نسبة قبول الطلبة بكليات الطب البشري

وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل. (صورة من تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل، خلال اجتماع عقده مساء اﻷحد، بعمداء كليات الطب البشري بالجامعات العامة، وضع آلية لقبول الطلبة بالكليات للعام الدراسي 2018- 2019 وفق معايير وضوابط تتفق مع الإصلاحات القائمة بالقطاع.

واتفق الحاضرون خلال اﻻجتماع، الذي عُـقد بإدارة اﻻمتحانات بطرابلس، على أن تكون نسبة قبول الطلبة الخريجين من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بكليات الطب البشري (85%) فما فوق، على أن تعطى الأولوية في القبول للطلبة المتحصلين على المعدلات الأعلى فالأقل من حملة الشهادة الثانوية هذا العام.

وأكد وزير «تعليم الوفاق» أنه بإمكان كافة الطلبة المتحصلين على هذه النسبة فما فوق إتمام عملية التسجيل المبدئي في أي كلية على مستوى ليبيا، مطالبًا المسجلين العامين بالجامعات بمراعاة القدرة اﻻستيعابية للكليات.

وأوضح أنه وبعد اعتماد النظام الجديد للقبول والتسجيل بالجامعات لم تعد هناك حاجة لإجراء عملية المفاضلة.

وتطرق الحاضرون إلى ضرورة ربط الكليات الطبية فيما بينها، والعمل على وضع نظم للدراسة بها وتوحيد مناهجها وفق معايير وضوابط ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة مع الجهات المختصة.

وأعلن عمداء كليات طرابلس والزاوية وصبراتة والزنتان وغريان والمرقب واﻷسمرية والزيتونة ومصراتة وسرت وسبها بأنه سيتم فتح منظومة التسجيل بكليات الطب البشري بداية من مساء الأحد إلى 15 أكتوبر 2018.