«إدارة بنينا الدولي»: على المسافرين الذين ليس لديهم حجوزات مؤكدة مسبقًا عدم الحضور إلى المطار

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 12:30 صباحا

طالبت إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرق البلاد، كافة المسافرين الذين ليس لديهم حجوزات مؤكدة مسبقًا (OK) بعدم الحضور إلى المطار.

وقالت إدارة المطار في بيان عبر صفتحها على «فيسبوك» إن «المسافرين الذين لم يحصلون على حجوزات مؤكدة مسبقًا، يتسببون في حالة ازدحام في صالة الركاب».

وأكدت أن «من يأتي إلى المطار بدون حجز مؤكد (Ok) سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يتعرض للمساءلة من دعاهم للحضور إلى المطار من الموظفين»، داعية الجميع إلى ضرورة التقيد بالمواعيد للمساعدة في تنظيم العمل.

يذكر أن مطار بنينا الدولي يشهد حالة من الفوضى بسبب تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المتواجدة بالمطار، وبيع تذاكر إضافية من قبل بعض شركات الطيران، وحضور المسافرين دون أن يكون لديهم حجز مؤكد (Ok) وركوب مسافرين بأعداد تفوق المسموح به للطائرات وبيع كروت الصعود بالمطار.

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ودفعت هذه الإشكاليات القائد العام للقوات المسلاحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى تشكيل لجنة لتحديد المهام والواجبات لكل الأجهزة الأمنية العاملة في مطار بنينا الدولي، بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات والواجبات لكل جهاز.

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