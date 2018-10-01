ضبط مروج للخمور المستوردة بشارع 20 في بنغازي

جزء من الكمية التي تمت مصاردتها من الخمور المستوردة بقسم النجدة بنغازي. (الإنترنت)

أكد مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة في مدينة بنغازي، رئيس عرفاء إسماعيل الرملي، ضبط مروج للخمور المستوردة في شارع عشرين بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال الرملي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن قسم النجدة تلقى بلاغًا من أحد المواطنين عن وصول كمية من الخمور المستوردة، لدى شخص يقيم بشارع عشرين، ويستخدم الجراج الخاص بمنزلهم لتخزينها، فتم إرسال أعضاء البحث والتحري، وجمع المعلومات والرصد للتأكد من صحة البلاغ.

وأوضح الرملي أن تعليمات صدرت بإلقاء القبض على المروج ومصادرة الخمور، حيث تمت مداهمة المكان من قبل أعضاء قسم النجدة ووحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، بعد أخذ الإذن من قبل الجهات المختصة.

وأكد الرملي إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات الأولية معه ومصادرة كمية الخمور المضبوطة، مشيرًا إلى أن قسم النجدة يشن حملة واسعة على مروجي الممنوعات في بنغازي، و«لن يتهاون مع مَن يحاول ترويج هذه السموم بين الشباب في المدينة».