سلامة يجتمع مع القيادات المحلية والأمنية في بلدية زوارة

زار، صباح الأحد، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، بلدية زوارة غرب البلاد وعقد اجتماعًا مع القيادات المحلية والأمنية ومجلس الحكماء والأعيان والقطاعات الحكومية في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية زوارة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الهدف من الزيارة هو الإطلاع عن قرب على المشاكل التي تعانيها البلدية على كافة الأصعدة، ومناقشة الحلول الممكنة لها وذلك ضمن الزيارات التي قام بها المبعوث الأممي لعديد البلديات الأخرى.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» أن سلامة التقى عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وأعيان ووجهاء من المدينة، وتم التباحث حول الانتخابات المحلية وسبل تسهيل وتوفير الخدمات لأهالي المدينة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى آخر المستجدات في ليبيا.

وعقد المبعوث الأممي في ختام الزيارة مؤتمرًا صحفيًّا أجاب فيه عن عديد الأسئلة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والانتخابات القادمة.