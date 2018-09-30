بلدية بنغازي تكلف لجنة مختصة لمعاينة جسر مشاة مستشفى الجلاء

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 09:13 مساء
جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. 29 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

كلف عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، لجنة مختصة لمعاينة جسر مشاة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث على وجه السرعة، بعد مناشدة عدد من المواطنين وسكان المنطقة للجهات المختصة بالتدخل الفوري وصيانة الجسر.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن مجموعة من المهندسين المختصين تم تكليفها لمعاينة جسرالمشاة أمام مستشفى الجلاء فنيًا، وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.

وأوضح الكاديكي، أنه سيتم العمل وفقًا لإحتياجات جسر المشاة بعد الانتهاء من التقرير، مؤكدًا أن الجسر مهم للمشاه ويساعد في تسيير الحركة المروية أمام مستشفى الجلاء، حيث يقع في شارع حيوي ورئيسي يعج بالحركة المرورية سواء مشاة أو مركبات آلية.

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وحذر عدد من المواطنين في مدينة بنغازي من احتمال سقوط جسر المشاة الكائن أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري لصيانته.

وقال عدد من سكان المنطقة لـ«بوابة الوسط» الأحد، إن الجسر به «تصدعات وينذر بكارثة، وهناك تخوف كبير لأنهم يستخدمون الجسر، خصوصًا أن المدارس ستبدأ قريبًا»، مؤكدين أنه خلال «استخدامهم الجسر يحدث اهتزاز كبير فيعودون أدراجهم ويقطعون الشارع خوفًا من سقوط جسر المشاة».

وطالب عدد من سكان المنطقة «الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل وإصلاح التصدعات قبل بدء المدارس ودخول فصل الشتاء».

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