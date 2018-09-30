عقيلة صالح لرؤساء الجامعات: مجلس النواب سيعيد النظر في قانون الجامعات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 08:56 مساء
لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومريز. (الإنترنت)

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، اتفق خلال لقائه اليوم الأحد، مع وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، ورؤساء الجامعات على «مراجعة وإعادة النظر في قانون الجامعات من قبل مجلس النواب».

وأضاف المريمي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إن اللقاء ناقش «قانون الجامعات، وكذلك موضوعات وقضايا تتعلق بالعملية التعليمية بالجامعات واحتياجاتها لرفع مستوى الأداء الإداري والتعليمي بما يعود بالتقدم والتطور على الطلاب وهيئات التدريس والعاملين بالجامعات الليبية».

وأوضح المريمي أنه «اتفق في هذا اللقاء على مراجعة وإعادة النظر في قانون الجامعات من قبل مجلس النواب وكذلك العمل على حل كل القضايا التى تعترض العملية التعليمية الجامعية من أجل أن تقوم الجامعات بدورها المنوط بها من أجل رفع مستوى تحصيل الطالب الجامعي في كل الجامعات الليبية».

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يشار إلى أن الجامعات الليبية احتجت على قانون الجامعات للعام 2016، الذي اعتمده مجلس النواب، وأبدت عليه بعض الملاحظات شكلاً ومضمونًا، وطالبت المجلس بإعادة النظر في القانون وزيادة مرتبات العاملين بالجامعات.

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