المصرف التجاري بطبرق يشرع في تسلم الملفات الخاصة بإصدار بطاقات «بلاتينيوم»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 08:46 مساء

أعلن مدير المصرف التجاري الوطني فرع طبرق، قاسم مختار المسماري، أن المصرف سيشرع، بدءًا من غدٍ الإثنين، في تسلم الملفات الخاصة بإصدار بطاقات «بلاتينيوم» ضمن جملة الإصلاحات التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي خلال الأيام الماضية.

وقال المسماري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إجراءات الحصول على بطاقة «بلاتينيوم» الجديدة تتطلب تقديم صورة ملونة من جوار السفر، وورقة الرقم الوطني، وتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض بالإضافة لرقم الهاتف الخاص بصاحب الحساب الجاري طرف المصرف.

وأضاف المسماري أن البطاقة «مخصصة للذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا بشرط امتلاكه جواز سفر ورقم وطني»، مشيرًا إلى أن «السقف المخصص لهذه البطاقة 10 آلاف دولار سنويًّا بحسب القيمة الضريبية الجديدة 183‎%‎ ، أي 3.9 دينار لكل دولار».

ولفت مدير فرع المصرف التجاري الوطني بطبرق قاسم مختار المسماري، إلى أن «إذن شحن البطاقة بالعملة الصعبة لم يرد حتى اللحظة للمصرف، ونحن فقط نتسلم الملفات لإصدار بطاقات البلاتينيوم ومن ثم الشحن لاحقًا»، موضحًا أن بطاقة «بلاتينيوم» مخصصة لأغراض العلاج والدراسة وغيرها.

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