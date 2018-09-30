تشكيل لجنة لمتابعة مشاريع الكهرباء لتجنب عجز إنتاج الطاقة في ديسمبر

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام عاشور، ووزير المالية أسامة حماد ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة، على تشكيل لجنة لمتابعة مشاريع الكهرباء لتجنب عجز إنتاج الطاقة خلال منتصف ديسمبر المقبل وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماعًا عُـقد ظهر اليوم الأحد، برئاسة معيتيق ناقش أزمة الكهرباء، وتركز على ضرورة العمل لـ«إيجاد حلول سريعة لتجنب الوقوع في عجز الإنتاج الذي سيصل إلى 1700 ميغا منتصف ديسمبر المقبل».

وأضافت أن معيتيق شدد خلال الاجتماع على ضرورة رجوع الشركة المنفدة لمحطة أوباري وإلزامها بالتشغيل قبل الشتاء المقبل، منوهة إلى أن «وزارة الداخلية ستتكفل بتأمين المشروع مع جهات أمنية وعسكرية أخرى لتغطي احتياجات الجنوب الليبي ولا يتكرر العجز الذي حصل خلال الثلاثة أشهر الماضية».

وأكدت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع الذي ضم معيتيق والمفوض بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام عاشور، ووزير المالية أسامة حماد ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة، ومندوبًا عن وزارة التخطيط جرى خلاله «الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة مشاريع الكهرباء ومتابعتها من لجنة الأزمة».