المغربي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا

تسلم وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي، صباح اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دو هيلين.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» إن السفيرة بياتريس لوفرابير دو هيلين قدمت نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة لجمهورية فرنسا لدى ليبيا، إلى وكيل الشؤون السياسية بالوزارة لطفي المغربي صباح اليوم.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المغربي عقد لقاءً مع السفيرة الفرنسية الجديدة بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس رحب خلاله بالسفيرة الجديدة في ليبيا، واستعرض العلاقات الثنائية الليبية - الفرنسية في جميع المجالات.

وأشار المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية، إلى أن القاء تطرق إلى أهمية تذليل الصعوبات لمنح التأشيرة للمواطنين الليبيين، ومناقشة عودة استئناف عمل السفارة الفرنسية من العاصمة طرابلس خلال شهر أبريل من العام المقبل 2019.

وعينت الحكومة الفرنسية مؤخرًا سفيرتها السابقة لدى مالطا، بياتريس لوفرابير دو هيلين، سفيرة جديدة لدى ليبيا خلفًا للسفيرة السابقة بريجيت كرومي التي نُقلت للعمل في مالطا خلال الأيام الماضية.