المجلس العسكري بغريان: الاشتباكات في المدينة مجرد خلاف اجتماعي بين عائلتين

آليات عسكرية في منطقة طريق المطار (الإنترنت)

علق رئيس المجلس العسكري في غريان، أبو رخيص صقر، على أحداث العنف والاشتباكات التى وقعت في المدينة مؤخرًا، وأكد أن ما حدث «هو مجرد خلاف اجتماعي بين عائلتين».

وقال صقر في اتصال هاتفي لـ«بوابة الوسط» هناك من «يحاول تأجيج الموقف ولذلك أردت التوضيح أن ما حدث هو مجرد خلاف بين عائلتين وتم تسوية الأمر بعد تدخل شيوخ وأعيان مدينة غريان».

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وأوضح صقر أنه بعد تدخل شيوخ وأعيان المدينة ستوقع العائلتان على سند الصلح بينهما.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًّا في شهر أغسطس الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها من ناحية أخرى.