«تعليم الوفاق» تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الأحد، مواعيد انطلاق الدراسة وإجراء الامتحانات لسنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي خلال العام الدراسي الجديد (2018 - 2019) الذي سيبدأ في السابع من أكتوبر المقبل.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» جداول الدراسة ومواعيد الامتحانات للفصلين الأول والثاني لجميع الصفوف التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ يوم 7 أكتوبر المقبل.

صفوف النقل

وحددت الوزارة موعد نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل يوم 24 يناير 2019، على أن تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2019، وستكون عطلة نصف السنة الدراسية خلال الفترة من 10 إلى 21 فبراير 2019.

وأعلنت الوزارة أن بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل ستكون يوم 24 فبراير، وينتهي يوم 6 يونيو، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي خلال الفترة من 9 إلى 20 يونيو 2019. وستكون امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل خلال الفترة من 21 إلى 31 يوليو 2019.

وأعلنت الوزارة أن عطلة المعلمين والاكتتاب للعام الدراسي 2019 - 2020 لتلاميذ الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي ستكون خلال الفترة من 1 إلى 29 أغسطس 2019، وسيكون موعد بداية العام الدراسي 2019 - 2020 يوم 1 سبتمبر 2019.

الشهادات العامة

كما أعلنت الوزارة أن امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ستجرى خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2019، وستكون عطلة نصف العام الدراسي خلال الفترة من 10 إلى 21 فبراير 2019.

وستبدأ امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي خلال الفترة من 21 أبريل إلى 2 مايو 2019. فيما ستكون امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي خلال الفترة من 23 يونيو إلى 4 يوليو 2019، وستجرى امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 18 إلى 29 أغسطس 2019.

وستجرى امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو 2019 وستجرى امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 18 إلى 29 أغسطس 2019. وستكون عطلة المعلمين خلال الفترة من 1 إلى 29 أغسطس 2019.

ونوهت الوزارة إلى أن المعلمين المكلفين أعمال الامتحانات لا تنطبق بشأنهم عطلة المعلمين، ويتم منحهم مكافأة مالية مقابل العمل خلال العطلة، وأن اختبارات منتصف الفصل الدراسي تبدأ في الأسبوع التاسع للفصلين الدراسيين الأول والثاني.