«داخلية الوفاق» تطالب بتحديد الآلية الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 02:59 مساء
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية خلال استقباله القائم بالأعمال البريطاني. (وزارة الداخلية)

طالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، اليوم الأحد بوضع آلية عمل للمنظمات الدولية العاملة بمجال الهجرة غير الشرعية، تحددها وزارة الداخلية لكونها المعنية بملف الهجرة غير الشرعية.

وقال الشيباني، خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بليبيا اليوم، إن ليبيا شريكة لدول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإن ليبيا دولة عبور وليست دولة مقصد، كما أنها أكثر من يعاني من ملف الهجرة غير الشرعية، وفقًا لصفحة وزارة الداخلية على فيسبوك.

وناقش الاجتماع سبل التعاون وتحديد آلية عمل ودعم ملف الهجرة غير الشرعية، وأولويات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي ختام الاجتماع شدد وكيل الوزارة على أهمية دعم الدوريات الصحراوية، والبدء في وضع خطة لتأمين الجنوب الغربي.

وأشار إلى أن الوزارة لديها أكثر من (5 آلاف) عنصر يمتلكون الخبرة في مجال الدوريات الصحراوية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود الجنوبية التي تعد مصدرًا لعصابات التهريب.

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