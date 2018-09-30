السراج يتسلم الحساب الختامي للسنة المالية 2008

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 02:42 مساء
السراج ووزير المالية المفوض. (الصفحة الرسمية للسراج)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير المالية أسامة حمّاد، وعرض الوزير الحساب الختامي للسنة المالية 2008.

وأشار حماد، حسب الصفحة الرسمية للسراج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن هذا العمل الذي عجزت عن إنجازه الحكومات السابقة جاء نتيجة لتكاتف جهود الإدارات الفنية بالوزارة.

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وأكد العزم على إقفال الحساب الختامي للسنوات 2009-2010-2011، مشيرًا إلى أنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري 2018م.

كان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد  معيتيق، وعضو المجلس محمد عماري زايد، بحثا مع وزير المالية المفوض الخميس الماضي آلية تنفيذ الترتيبات المالية للسنة المالية الجارية 2018، ومتابعة تحصيل الإيرادات وتأثير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

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