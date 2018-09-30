تراجع الدينار في السوق السوداء

سجلت عملات أجنبية وعربية ارتفاعًا مقابل الدينار في مستهل تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد.

وصعد الدولار الأميركي إلى 5.22 دينار اليوم، مقابل 5.13 دينار أمس، بفارق 9 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الارتفاع الأكبر من نصيب الجنيه الإسترليني بواقع 23 قرشًا، إذ صعد اليوم إلى 6.75 دينار مقابل 6.52 دينار أمس، واليورو إلى 6.05 دينار مقابل 6 دنانير، بفارق و5 قروش.

وسجلت الليرة التركية ارتفاعًا هامشيًا بواقع قرش واحد، لتسجل 0.86 دينار اليوم مقارنة بـ 0.85 دينار أمس، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.87 دينار مقابل 1.83 دينار بفارق 4 قروش.